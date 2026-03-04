Chapada Week movimenta turismo com descontos de até 50% na região

A Chapada dos Veadeiros se prepara para receber a quinta edição do Chapada Week, festival de descontos que será realizado de 8 a 31 de março de 2026. Conhecido como o maior evento promocional da região, o projeto reúne empreendedores locais e oferece ao público abatimentos que variam de 10 a 50% em hospedagens, restaurantes, passeios, terapias, comércio e experiências culturais.

A proposta é estimular o fluxo turístico em uma época estratégica, já que o evento acontece no fim do período das águas no cerrado, ampliando a permanência de visitantes e fortalecendo a economia local fora dos feriados tradicionais. O festival também busca promover o destino como referência em turismo consciente e sustentável, integrando comunidade, empreendedores e visitantes.

A região turística é formada pelos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Teresina de Goiás e São João d’Aliança, que atuam de forma integrada na divulgação do destino. A ação é organizada pela Associação Chapada dos Veadeiros, entidade sem fins lucrativos que representa moradores e empreendedores ligados ao turismo ecológico, de aventura, gastronomia, cultura, espiritualidade e bem-estar.

Segundo a organização, todo o recurso arrecadado com as inscrições é reinvestido em ações sociais e regionais, além da própria realização do festival. A marca Chapada Week é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industria (INPI), o que reforça a identidade e a credibilidade do evento dentro do calendário oficial da região.

Reconhecida nacional e internacionalmente, a Chapada abriga o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. A região também inclui o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, primeiro território brasileiro a receber o título de TICCA (Territórios e Áreas Conservadas por Comunidades Indígenas e Locais), concedido pela ONU.

Localizada a cerca de 230 quilômetros de Brasília, principal porta de entrada para o destino, a Chapada combina acesso rodoviário até os centros urbanos com atrativos naturais que exigem deslocamento por estrada de chão.

Os empreendedores da região se inscreveram em fevereiro e agora o festival reúne negócios dos segmentos turístico, terapêutico, gastronômico, comercial e cultural, todos com CNPJ ativo. Os estabelecimentos participantes oferecem descontos e experiências especiais durante o período do evento.

Para o público, basta acompanhar os estabelecimentos participantes e as condições específicas de cada oferta no perfil oficial do evento no Instagram, @chapadaweek. Mais informações podem ser obtidas com os organizadores do evento pelo telefone (62) 9818-0288 ou pelo e-mail chapadaweek@gmail.com.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite