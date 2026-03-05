InícioCidades DF
EMPREGO

Agências do trabalhador oferecem 630 vagas de emprego nesta quinta

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)
Em busca de emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 630 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (5/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O maior salário é destinada para o cargo de padeiro, em Planaltina. Há uma vaga, com exigência de experiência comprovada, a remuneração é de R$ 3 mil. Outra oportunidade em destaque é para montador, em Samambaia Sul. São 40 postos com salário de R$ 2.424,40. Há uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência de auxiliar de estoque, na Zona Industrial do Guará. A oportunidade exige ensino médio completo e tem salário de R$ 1.654. Todas as oportunidades oferecem benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

postado em 05/03/2026 09:31 / atualizado em 05/03/2026 09:32
