Agências do trabalhador oferecem 630 vagas de emprego nesta quinta

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 630 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (5/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O maior salário é destinada para o cargo de padeiro, em Planaltina. Há uma vaga, com exigência de experiência comprovada, a remuneração é de R$ 3 mil. Outra oportunidade em destaque é para montador, em Samambaia Sul. São 40 postos com salário de R$ 2.424,40. Há uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência de auxiliar de estoque, na Zona Industrial do Guará. A oportunidade exige ensino médio completo e tem salário de R$ 1.654. Todas as oportunidades oferecem benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).