PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Itapoã

Por João Pedro Zamora*

O 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois indivíduos suspeitos do crime de tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas na Quadra 1, Conjunto F, Fazendinha, em Itapoã.

Junto dos suspeitos, os policiais encontraram 127 porções de cocaína, dois aparelhos celulares e também R$ 65 em espécie. A ação foi realizada por integrantes do Grupo Tático Motociclístico 40 (GTM 40), do Grupo Tático Operacional 40 (GTOP 40) e também do Águia 40.

Os suspeitos e o material foram levados à delegacia local para aguardarem as medidas cabíveis a serem tomadas.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe