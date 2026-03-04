Detran-DF celebra o Dia da Mulher com Passeio de Bike

Esta será a 21ª etapa do Circuito de Passeio de Bike do Detran-DF nas Regiões Administrativas - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) está com inscrições abertas para a 21ª etapa do Circuito de Passeio de Bike do Detran-DF nas Regiões Administrativas. Esta edição, que ocorre em 8 de março, é especial em homenagem às mulheres.

O circuito é uma iniciativa do Detran-DF em parceria com as administrações regionais. O objetivo do evento é estimular o uso de bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre seus benefícios e fortalecer o papel ativo do ciclista na mobilidade urbana. A concentração dos ciclistas será a partir das 7h30, no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, com saída prevista para as 9h.

Durante o evento, haverá atividades educativas de trânsito, como palestras e manutenção básica de bicicletas. Os inscritos também terão direito a um kit contendo uma mochila refletiva e materiais informativos preparados pela Diretoria de Educação de Trânsito. A inscrição pode ser feita por meio do link: https://www.even3.com.br/passeioparanoa-693894/.