Trio é preso após matar homem a facadas em Ceilândia

Um homem foi morto a facadas na QNM 6, Conjunto J, em Ceilândia. A vítima foi atacada brutalmente dentro da casa onde morava, por três pessoas, dois homens e um adolescente. De acordo com uma testemunha, os suspeitos agrediram o homem com facas e pedaços de madeira. A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por uma dívida ligada ao uso de drogas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 8º Batalhão, foi acionada pelo COPOM, nesta quarta-feira (4/3), por volta das 20h, para verificar uma ocorrência de ferimento por arma branca na região. As equipes realizavam patrulhamento na área central da cidade quando receberam o chamado e se deslocaram até o endereço informado.

No local, uma testemunha relatou ter visto os dois homens golpeando a vítima com facas dentro da residência. Durante a aproximação dos policiais, três indivíduos foram vistos deixando a cena do crime. Ao perceberem a presença da viatura, um dos adultos e o adolescente tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e detidos pelos policiais.

No interior do lote, os policiais localizaram a vítima caída entre duas residências. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado. No entanto, por conta da gravidade dos ferimentos, o homem já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram.

Na delegacia, a testemunha reconheceu o adolescente como responsável por agredir a vítima com pedaços de madeira e apontou um dos adultos como autor dos golpes de faca.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II, enquanto os dois homens foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Durante a verificação dos antecedentes criminais, foi constatado que o menor já respondia por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e que um dos adultos possuía registro anterior pelo mesmo tipo de crime.