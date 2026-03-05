InícioCidades DF
INVESTIGAÇÃO

Duas toneladas de mel adulterado em fábrica clandestina são apreendidas

Dois homens também foram presos naquela que foi chamada de "Operação Honeypot"

PCDF apreende mais de duas toneladas de mel adulterado em fábrica clandestina - (crédito: DIvulgação / PCDF)
PCDF apreende mais de duas toneladas de mel adulterado em fábrica clandestina - (crédito: DIvulgação / PCDF)

Por João Pedro Zamora* — A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na região do Pôr do Sol, em Ceilândia, por meio da Operação Honeypot. A ação tinha como objetivo encerrar a atividade criminosa de uma fábrica irregular de produtos de origem animal e de xaropes com rotulagem terapêutica ou medicinal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Trio é preso após matar homem a facadas em Ceilândia

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao total, os agentes apreenderam mais de duas toneladas de mel fabricado e/ou adulterado, 800 frascos vazios de 1 litro, 980 frascos vazios de 500 ml (pentaloide), 1.080 frascos vazios de 500 ml (retangular) e 1.320 frascos vazios de 250 ml (pentaloide).

Leia também: Tráfico em família: dois são presos em flagrante por tráfico de drogas na Estrutural

As autoridades já haviam definido que os dois autores da infração manipulavam e vendiam mel de abelha adulterado desde o segundo semestre de 2025. No local, eles cometiam uma série de práticas irregulares, como a produção para comércio de mel com adição de açúcar derretido, o que não apenas diminui o valor nutricional do alimento como pode até tornar ele nocivo à saúde. Os policiais também constataram que tanto os produtos feitos ali quanto a própria instalação não atingiam os requisitos sanitários mínimos para funcionamento.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de adulteração de substância alimentícia e de falsificação/adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cujas penas são de reclusão de 4 a 8 anos e multa, e de reclusão de 10 a 15 anos e multa, respectivamente.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/03/2026 11:15 / atualizado em 05/03/2026 11:15
SIGA
x