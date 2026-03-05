Duas toneladas de mel adulterado em fábrica clandestina são apreendidas

PCDF apreende mais de duas toneladas de mel adulterado em fábrica clandestina - (crédito: DIvulgação / PCDF)

Por João Pedro Zamora* — A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na região do Pôr do Sol, em Ceilândia, por meio da Operação Honeypot. A ação tinha como objetivo encerrar a atividade criminosa de uma fábrica irregular de produtos de origem animal e de xaropes com rotulagem terapêutica ou medicinal.

Ao total, os agentes apreenderam mais de duas toneladas de mel fabricado e/ou adulterado, 800 frascos vazios de 1 litro, 980 frascos vazios de 500 ml (pentaloide), 1.080 frascos vazios de 500 ml (retangular) e 1.320 frascos vazios de 250 ml (pentaloide).

As autoridades já haviam definido que os dois autores da infração manipulavam e vendiam mel de abelha adulterado desde o segundo semestre de 2025. No local, eles cometiam uma série de práticas irregulares, como a produção para comércio de mel com adição de açúcar derretido, o que não apenas diminui o valor nutricional do alimento como pode até tornar ele nocivo à saúde. Os policiais também constataram que tanto os produtos feitos ali quanto a própria instalação não atingiam os requisitos sanitários mínimos para funcionamento.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de adulteração de substância alimentícia e de falsificação/adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cujas penas são de reclusão de 4 a 8 anos e multa, e de reclusão de 10 a 15 anos e multa, respectivamente.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira