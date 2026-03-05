Homem mata companheira a pauladas em Águas Lindas

Elisângela foi encontrada com múltiplas lesões graves no rosto e afundamento facial - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

Elisângela da Silva Braga, de 25 anos, foi brutalmente assassinada dentro de casa. O principal suspeito é o companheiro Daniel Roberto de Jesus Fonseca, de 27 anos, preso em flagrante após tentar enganar as autoridades com uma falsa versão de invasão de domicílio. A motivação do crime, segundo confissão do próprio autor, teria sido uma discussão por ciúmes e dúvidas sobre a paternidade da filha do casal, um bebê de 4 meses.

A ocorrência ocorreu na segunda-feira (2/3), às 22h54, no setor Santa Lúcia, em Águas Lindas. No local, os policiais foram recebidos por Daniel, que relatou que três homens encapuzados haviam invadido a casa para matá-lo. De acordo com a versão inicial dele, Elisângela teria intercedido para defendê-lo e acabou ferida a golpes de faca.

No local, os militares entraram no imóvel para prestar socorro e encontraram Elisângela caída com múltiplas lesões graves no rosto e afundamento facial. Durante a avaliação, Daniel apresentava arranhões nos braços, marcas de sangue na cabeça, nos pés e nas roupas, além de evidências de que teria tentado lavar os braços recentemente.

Com as inconsistências e frieza do suspeito, que não demonstrava sentimentos pela morte da companheira. Pressionado pelas evidências físicas e pela falta de provas na história contada inicialmente, ele confessou o crime. O suspeito revelou que a arma do crime não foi uma faca, como dito inicialmente, mas, sim, um pedaço de madeira, que foi localizado e apreendido pela perícia. No momento do ataque, a filha de 4 meses do casal estava no berço, dentro do quarto.

O autor detalhou que o crime ocorreu após uma discussão sobre a realização de um exame de DNA, pois ele suspeitava de traição e acreditava que a filha não era sua. Diante da negativa de Elisângela em realizar o teste, ele a golpeou até a morte.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por feminicídio consumado (Art. 121, § 2º, inciso VI do CPB).

