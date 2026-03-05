Homem mata companheira a pauladas em Águas Lindas

Elisângela da Silva Braga, de 25 anos, foi brutalmente assassinada dentro de casa. O principal suspeito é o companheiro Daniel Roberto de Jesus Fonseca, de 27 anos, preso em flagrante após tentar enganar as autoridades com uma falsa versão de invasão de domicílio. A motivação do crime, segundo confissão do próprio autor, teria sido uma discussão por ciúmes e dúvidas sobre a paternidade da filha do casal, um bebê de 4 meses.
A ocorrência ocorreu na segunda-feira (2/3), às 22h54, no setor Santa Lúcia, em Águas Lindas. No local, os policiais foram recebidos por Daniel, que relatou que três homens encapuzados haviam invadido a casa para matá-lo. De acordo com a versão inicial dele, Elisângela teria intercedido para defendê-lo e acabou ferida a golpes de faca.
No local, os militares entraram no imóvel para prestar socorro e encontraram Elisângela caída com múltiplas lesões graves no rosto e afundamento facial. Durante a avaliação, Daniel apresentava arranhões nos braços, marcas de sangue na cabeça, nos pés e nas roupas, além de evidências de que teria tentado lavar os braços recentemente.
Com as inconsistências e frieza do suspeito, que não demonstrava sentimentos pela morte da companheira. Pressionado pelas evidências físicas e pela falta de provas na história contada inicialmente, ele confessou o crime. O suspeito revelou que a arma do crime não foi uma faca, como dito inicialmente, mas, sim, um pedaço de madeira, que foi localizado e apreendido pela perícia. No momento do ataque, a filha de 4 meses do casal estava no berço, dentro do quarto.
O autor detalhou que o crime ocorreu após uma discussão sobre a realização de um exame de DNA, pois ele suspeitava de traição e acreditava que a filha não era sua. Diante da negativa de Elisângela em realizar o teste, ele a golpeou até a morte.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por feminicídio consumado (Art. 121, § 2º, inciso VI do CPB).
Onde pedir ajuda
» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita
» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita
» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail:
deam_sa@pcdf.df.gov.br.
Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço:
St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
» Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: Whatsapp: (61) 99656-5008 — Canal 24h
» Secretaria da Mulher do DF — Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)
Telefone: 3330- 3109.
Assessoria: 3330-3118/3105.
Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM): 3330-3116 / 3148
» Casa da Mulher Brasileira
Recepção, térreo: 3371-2897.
Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637
Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146
Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212
» Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) — Promotorias nas regiões administrativas do DF
» Defensoria Pública do DF: canal 129 — dígito 2 (atendimento específico à mulher
