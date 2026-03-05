Neoenergia inclui canal 180 nas faturas para denúncias de violência contra a mulher

Neoenergia leva canal 180 para mais de 1 milhão de lares do DF e reforça combate à violência contra a mulher - (crédito: Divulgação / Neoenergia)

Por João Pedro Zamora*

A Neoenergia Brasília, em parceria com o Ministério das Mulheres e apoio da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), iniciou, neste mês de março, um programa de proteção às mulheres e em celebração ao mês da mulher. Para mais de um milhão de clientes, as faturas de energia elétrica impressas passarão a apresentar o número 180, referente ao canal da Central de Atendimento à Mulher. A iniciativa tem como objetivo transformar um documento comum em uma ferramenta de ajuda.

O serviço do Ligue 180 é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. O canal oferece orientações sobre direitos, informações sobre legislação e encaminhamento para uma rede de atendimento especializado, com garantia de anonimato. A fatura de luz é uma ferramenta importante para alcançar mulheres que não possuem acesso a outros meios de divulgação ou se encontrem isoladas dos meios de denúncia. Em 2025, cerca de 25.650 mulheres no DF fizeram uso do serviço em algum momento.

A medida tem sua importância reiterada ao observar o aumento de 27% dos casos de feminicídio no DF em 2025. Com mais de 11 mil ocorrências de violência domésticas registradas no ano passado, a disseminação do canal de denúncia é uma maneira de interromper ciclos de agressão antes que eles possam se tornar casos mais graves dentro dos lares brasilienses.

"Queremos que a presença da Neoenergia vá além do fornecimento de energia. Ao inserir o 180 nas faturas, usamos nossa capilaridade para ampliar a rede de proteção e garantir que a informação sobre acolhimento e denúncia esteja ao alcance de mais mulheres. A violência contra a mulher muitas vezes acontece dentro de casa, e precisamos chegar justamente nesses espaços. Reconhecemos o papel das empresas no enfrentamento às desigualdades de gênero e assumimos a responsabilidade através dessa e outras ações para promover equidade, acolhimento e proteção às mulheres, tanto nas regiões onde atuamos quanto dentro da própria empresa", explica Solange Ribeiro, vice-presidente da Neoenergia.

Para Márcia Lopes, ministra das Mulheres, a informação pode salvar vidas. "Quando uma empresa do tamanho da Neoenergia incorpora o 180 em mais de um milhão de faturas, ela transforma um serviço essencial em instrumento de proteção às mulheres", afirma. "Essa parceria amplia o alcance do Ligue 180 e fortalece a rede de enfrentamento à violência no Distrito Federal, garantindo que o pedido de ajuda esteja mais próximo de quem precisa", completa Márcia Lopes.

Vale ressaltar que o número do Ligue 180 no WhatsApp é: (61) 9610-0180.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado