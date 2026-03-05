Faixa da Ponte Honestino Guimarães será interditada nesta sexta-feira (6)

A faixa da direita da Ponte Honestino Guimarães, no sentido Plano Piloto – Lago Sul, será fechada a partir das 21h desta sexta-feira (6) até as 23h59 de domingo (8), a pedido da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

De acordo com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a interdição é necessária para que obras de reparo sejam realizadas na junta de dilatação da ponte e para que seja aguardado o tempo de cura do concreto.

O Detran-DF informou que, durante esse período, o fluxo de veículos que seguem do Plano Piloto em direção ao Lago Sul será direcionado para a faixa central.



