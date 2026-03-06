InícioCidades DF
COBRA

Jiboia é resgatada dentro de piscina no Paranoá

Animal foi retirado e conduzido ao quartel de bombeiros por populares

Jiboia resgatada - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Jiboia resgatada - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Por João Pedro Zamora*

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Uma jiboia foi resgatada por populares do Paranoá na noite desta quinta-feira (5/3). O animal surpreendeu os moradores após ser encontrado em uma piscina. A cobra foi levada ao quartel do 10º Grupamento de Bombeiro Militar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: PM finge assalto durante brincadeira e acaba baleado por amigo bombeiro no DF

A jiboia não tinha ferimento, mas recebeu cuidados do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus) por precaução.

Em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione o CBMDF pelo telefone 193.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Tags

Por Correio Braziliense
postado em 06/03/2026 11:56
SIGA
x