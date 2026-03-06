Jiboia é resgatada dentro de piscina no Paranoá

Por João Pedro Zamora*

Uma jiboia foi resgatada por populares do Paranoá na noite desta quinta-feira (5/3). O animal surpreendeu os moradores após ser encontrado em uma piscina. A cobra foi levada ao quartel do 10º Grupamento de Bombeiro Militar.

A jiboia não tinha ferimento, mas recebeu cuidados do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus) por precaução.

Em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione o CBMDF pelo telefone 193.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe