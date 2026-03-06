Agências fecham a semana com mais de 600 vagas disponíveis

Procurando emprego? As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 684 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta sexta-feira (6/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das 16 unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de segurança do trabalho, em Sobradinho, com salário de R$ 3.756,20. Há uma vaga disponível para pessoas com ensino médio completo e experiência prévia na função. O posto com mais oportunidades abertas é o de servente de obras, em Samambaia Sul. Ao todo, são 50 vagas e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.639.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).





