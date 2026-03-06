Prêmio da Mega-Sena acumula e valor chega a R$ 50 milhões

Para a alegria dos apostadores brasilienses, o prêmio da Mega-Sena acumulou. O concurso nº 2.980, realizado nesta quinta-feira (6/3), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 03, 14, 27, 33, 43 e 45. O próximo sorteio será realizado no sábado (7/3), e o prêmio está acumulado em R$ 50 milhões.

Apesar da Mega não ter tido ganhadores, a modalidade da quina teve 77 apostas vencedoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ R$ 24.100,61. A quadra registrou 5.245 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 583,20.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.



