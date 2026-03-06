Homem é preso com mais de R$ 500 mil em drogas escondidas em depósito

Depósito de drogas avaliado em mais de R$ 500 mil é descoberto em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por manter uma grande quantidade de drogas prontos para abastecer pontos de venda, em Ceilândia. O suspeito armazenava e guardava as drogas em um depósito que seria usado para distribuição. O material apreendido foi estimado em R$ 520 mil. No local, foram encontrados sete tabletes fechados e cinco porções grandes de cocaína, três tabletes fechados e 11 porções de maconha, aproximadamente 2,625 kg de haxixe e duas porções de crack.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O flagrante foi feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de ROTAM, nesta quinta-feira (5/3), durante patrulhamento em uma área de chácaras atrás de um supermercado, nas proximidades da BR-070.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais chegaram ao endereço após denúncias afirmarem que um indivíduo utilizava o imóvel como espaço para guardar drogas destinadas à distribuição na cidade. No local, o proprietário autorizou a entrada da equipe policial. Antes mesmo de entrar na residência, os militares notaram o forte odor das substâncias.

Pela janela do imóvel foi possível visualizar diversos tabletes espalhados por um dos cômodos, além do suspeito no interior da casa, confirmando imediatamente a denúncia. Segundo a PM, a quantidade e a variedade das substâncias indicam que o imóvel funcionava como ponto estratégico de armazenamento para abastecer o tráfico na região administrativa.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia junto com todo o material apreendido. Ele era conhecido pelas forças de segurança por passagens anteriores por tráfico de drogas.