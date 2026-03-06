InícioPolítica
Zema vai apresentar pedido de impeachment de Moraes na segunda

A iniciativa ocorre após a revelação de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro

Segundo a Datrix, o comportamento de Zema no ambiente digital é marcado por picos esporádicos de engajamento, impulsionados por fatos externos, que depois se dissipam - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A PRESS)
O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), estará em Brasília na segunda-feira (9/3) para apresentar pessoalmente ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A iniciativa ocorre após a revelação de mensagens trocadas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro no ano passado, no dia da prisão do empresário.

“Não dá para esperar. Alexandre de Moraes não tem condição de permanecer no cargo depois da revelação de que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. Isso é inaceitável. O Brasil precisa acabar com a farra dos intocáveis”, afirmou Zema ao jornal Folha de S.Paulo.

Em meio à pré-campanha presidencial, o governador tem intensificado o tom crítico ao Judiciário e buscado ocupar esse espaço no debate público. A estratégia ocorre em um momento em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), também pré-candidato ao Planalto, adota postura mais cautelosa sobre o tema.

Nas redes, o governador se pronunciou sobre. "O muro dos intocáveis está rachando", escreveu no X, ao comentar a notícia.

