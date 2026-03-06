Vorcaro e então namorada planejavam levar filha de Trump à Sapucaí

Daniel Vorcaro e a então namorada, Martha Graeff, planejavam levar a filha de Donald Trump, Ivanka Trump, e outros nomes da elite à Marquês de Sapucaí - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, e a então namorada, a empresária e influenciadora digital Martha Graeff, planejavam levar a filha de Donald Trump, Ivanka Trump, e o genro dele, Jared Kushner, à Marquês de Sapucaí no carnaval de 2025.

Vorcaro está preso desde quarta-feira (4/3) quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A prisão ocorreu no mesmo dia em que ele era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília, que teve a sessão cancelada.

Ele não foi o único alvo da Operação Compliance Zero: o cunhado dele, o pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha, Fabiano Zettel, também teve um mandado de prisão e se entregou à polícia; outros dois investigados também foram presos e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras baseadas na comercialização de títulos de crédito supostamente falsos. A apuração federal também abrange possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Os planos do casal foram revelados após quebra de sigilo telefônico do banqueiro pela Polícia Federal (PF) e acessadas pelo jornal O Globo. Nas mensagens, trocadas em 22 de dezembro de 2024, pouco depois da vitória de Trump na corrida presidencial, Martha comentou que a amiga estava mandando várias mensagens sobre o carnaval e perguntou se pegaria mal caso o namorado fosse visto com o casal.

Vorcaro negou e se mostrou entusiasmado com a possibilidade. “Óbvio que não. Legal demais. Pode chamar. Eles ficam conosco”, disse. Preocupada, Martha perguntou novamente se causaria problemas: “Amor o Brasil é ridículo, eu acho que seria ruim simm. Poderia te prejudicar não?”.

“Nada amor. Camarote nosso será super restrito. Só convidados nossos”, respondeu o banqueiro. Segundo afirmou Vorcaro nas mensagens, ele teria reservado um camarote exclusivo para 200 convidados, que estaria sendo organizado pelo empresário Álvaro Garnero e receberia o nome de Cafe de la Musique. O camarote foi financiado pelo Banco Master.

No diálogo, Martha elogiou Ivanka: “Ela é MUITO legal, você não tem noção. Uma fofa. Já conhecia mas fiquei impressionada agora”. “Pode chamar eles para ficarem conosco que será bom sim. E acho ótimo, marido dela é de business”, respondeu o empresário. Kushner é investidor, promotor imobiliário, proprietário de jornais e ex-conselheiro sênior do primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, quando Ivanka também era assessora.

No mês seguinte, em janeiro de 2025, o casal conversou novamente sobre o assunto quando Vorcaro cobrou uma lista. “Estou esperando ainda, amor, calma. Tem pressa? Por quê?”, indagou Martha.

Dois minutos depois, a influenciadora enviou uma lista VIP com convidados que compunham parte da elite da Flórida, nos EUA, incluindo brasileiras radicadas no país, o jogador meio-campista do Monaco Paul Pogba, campeão da Copa do Mundo de 2018, e sua mulher, Zulay, que é boliviana e passa parte do ano em Miami.

Outros nomes na lista são da modelo brasileira Isabela Grutman e o marido dela Dave Grutman, dono de diversos restaurantes e boates em Miami; a influencer brasileira Chanda Carroll e o marido Joseph del Vecchio, que é empresário do setor imobiliário de Nova York. Outras pessoas, como a stylist de Martha, Liandra, a modelo russa Vita Sidorkina e o marido dela, Valerio Morabito, magnata italiano com empresa sediada em Miami, também foram citadas.

Apesar de terem sido convidados, não há comprovações da presença de Ivanka Trump e o marido no carnaval do Rio de Janeiro no último ano.

A reportagem do jornal Estado de Minas tentou contato com a assessoria de Martha, mas não obteve retorno. Ao O Globo, a assessoria afirmou que Martha e Vorcaro “não estão mais juntos há alguns meses” e que a modelo “nunca participou ou teve qualquer envolvimento com os negócios ou atividades profissionais de Daniel Vorcaro”.