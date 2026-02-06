Começa a contagem regressiva para a AgroBrasília 2026

Com entrada franca e uma programação focada em inovação e conhecimento, a AgroBrasília, maior feira do Planalto Central, entra na reta final de preparativos a menos de 100 dias de sua abertura. Com o tema "Agro de Resultado", o evento se apresenta fortalecido para reunir soluções e oportunidades que impulsionam o desenvolvimento rural tanto na região quanto em todo o território nacional. A data já está marcada: de 19 a 23 de maio.

Os preparativos seguem em ritmo acelerado para recepcionar produtores, pesquisadores e empresas de toda a cadeia produtiva. José Guilherme Brenner, presidente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), entidade realizadora do evento, destaca que a feira desempenha um papel estratégico para o agronegócio regional, mantendo o foco em inovação e no diálogo institucional.

Segundo Brenner, "chegar a menos de 100 dias da AgroBrasília 2026 é um marco importante. Estamos preparando uma feira ainda mais completa, com conteúdo técnico qualificado, oportunidades comerciais e um ambiente propício para a troca de conhecimento e a geração de negócios".

O otimismo para este ano é sustentado pelo sucesso da edição anterior, que registrou números expressivos, como R$ 5,1 bilhões em negócios e um público de 188 mil visitantes. Além disso, o evento contou com a participação de mais de 25 startups no Ambiente de Inovação e Tecnologia (AiTec) e a presença de 564 expositores.

Em 2026, o objetivo de conectar o produtor às tecnologias mais modernas permanece como o pilar central da organização. Para o presidente da Coopa-DF, a feira é o elo direto entre o campo e o mercado global. "A cada edição, a AgroBrasília se consolida como uma vitrine de soluções que impactam diretamente a produtividade, a renda e a sustentabilidade no campo", reforça.

AgroBrasília

Data: 19 a 23 de maio de 2026

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci (BR-251, km 5 – PAD-DF, Brasília)

Horário: das 8h às 18h

Entrada gratuita