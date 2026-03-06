Morre onça-parda capturada por bombeiros em chácara no Novo Gama

Morreu a onça-parda capturada em uma chácara no Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) na manhã desta sexta-feira (6/3). Segundo a corporação, após ser sedado e colocado em uma jaula, para encaminhamento ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), o animal passou mal e morreu durante o caminho.

O acionamento para captura ocorreu na tarde dessa quinta-feira (5). Chegando à chácara, os bombeiros localizaram o felino sobre uma árvore e, durante a avaliação inicial, constataram que o animal aparentava estar em boas condições físicas, sem sinais visíveis de ferimentos. A onça, no entanto, apresentava comportamento de estresse, possivelmente por ter sido acuada por cães domésticos nas proximidades.

Diante da situação, foi solicitado apoio de outras equipes para reforçar a operação, incluindo a 26ª Companhia Independente Bombeiro Militar (26ª CIBM) de Valparaíso de Goiás e servidores das Secretarias de Meio Ambiente dos municípios de Novo Gama e Valparaíso, que acompanharam e apoiaram a ocorrência.

Considerando o porte do felino e os riscos operacionais, foi acionada uma equipe veterinária especializada do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do DF (Hfaus-DF), responsável pelo manejo técnico e pela aplicação de tranquilizante adequado. Técnicos do Cetas, então, deslocaram-se ao local.

Captura

O médico veterinário posicionou-se em local seguro, sobre a árvore, e realizou o disparo do dardo tranquilizante. Após ser atingida, a onça se assustou, desceu e fugiu em direção a chácaras vizinhas. As equipes do CBMGO realizaram o acompanhamento e conseguiram localizar novamente o animal.

Foi realizado um segundo disparo de dardo tranquilizante, momento em que o animal passou a apresentar os efeitos da sedação e foi capturado. Contida, a onça foi colocada em uma gaiola para transporte de animais de grande porte, enquanto a equipe do Hfaus, um biólogo e uma médica veterinária, realizou a avaliação clínica.

"No percurso até o Cetas, já chegando em Brasília, o animal passou mal e morreu, conforme foi constatado pela equipe do Hfaus", explicou o capitão do CBMGO Fábio José Rodrigues. A corporação não soube apontar o que pode ter causado a morte. A reportagem questionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelo Cetas, sobre a causa do óbito, mas ainda não obteve retorno.