Noventa ônibus elétricos importados devem chegar ao DF em maio

Os 90 ônibus elétricos que vão ampliar a frota do transporte coletivo do Distrito Federal já estão a caminho do Brasil e têm previsão de chegada ao DF em maio deste ano. Os veículos foram montados na cidade chinesa de Qingdao pela empresa CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) e estão sendo transportados por navio. A expectativa é que desembarquem no porto de Vitória (ES) até o fim de março.

Enquanto isso, já começaram as obras da nova garagem da Piracicabana, empresa responsável pela aquisição dos coletivos, na região da Hípica, próxima ao Zoológico. No local, estão sendo produzidos 18 carregadores com potência de 240 kW e três transformadores de 1.750 kVA, estrutura que permitirá iniciar o processo de eletrificação da frota.

Para atender à nova demanda de energia, estimada em 4.500 kVA no horário de pico, também foi necessária a ampliação da subestação da Neoenergia, responsável pela distribuição de energia elétrica no DF. Além disso, quatro carregadores serão instalados no Terminal da Asa Sul (TAS).

Atendimento

Com a nova frota em operação, a expectativa é de que cerca de 60 mil passageiros sejam atendidos diariamente nas linhas que conectam a Rodoviária do Plano Piloto ao Terminal da Asa Sul, além de regiões como Esplanada dos Ministérios, Setor de Autarquias e Tribunais, UnB, Noroeste, W3, L2 Sul e Norte e o Aeroporto.

Atualmente, o Distrito Federal conta com seis ônibus elétricos em circulação nas linhas 109.3 e 109.4. Juntos, os veículos transportam mais de 100 mil passageiros por mês e já ajudaram a evitar a emissão de aproximadamente 3,2 mil toneladas de CO? na atmosfera.

*Com informações da Agência Brasília