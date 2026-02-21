Prazo para motoristas de aplicativo instalarem QR Code termina segunda (23)

O prazo para instalação do QR Code nos carros de aplicativo do Distrito Federal acaba nesta segunda-feira (23/2). A obrigatoriedade foi instituída pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) com o objetivo de ampliar a segurança e a transparência do serviço oferecido aos passageiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o sistema da Semob, até a última quinta-feira (18/2), um total 28.146 motoristas tinham emitido o documento, sendo 2.907 em janeiro e 3.439 em fevereiro deste ano. Mais de 34.800 prestadores ainda não tinham acessado o sistema para baixar o QR Code. O prazo havia sido estipulado desde setembro de 2025 e venceria, a princípio, em 17 de dezembro, mas foi estendido até 23 de fevereiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As multas podem variar de R$ 400 a R$ 2 mil, conforme a infração cometida. Será aplicada multa de R$ 400 nos casos de prestação de serviço sem o QR Code obrigatório, bem como pelo uso do item fora dos padrões ou com identificação diferente da empresa operadora. O condutor poderá ser multado também nos casos de dificuldade à ação da fiscalização, como recusa na apresentação de documentos ou impedimento da atuação do agente, com multa de R$ 1 mil.

O secretário da Semob, Zeno Gonçalves, alertou sobre a importância da emissão do QR Code para a categoria. “A medida é importante tanto para o passageiro quanto para o motorista, aumentando a segurança de todos no transporte por aplicativo, pois facilita que haja uma fiscalização mais eficiente. Com o QR Code, o passageiro pode verificar se o veículo e o motoristas são legalizados, enquanto os agentes de fiscalização podem acessar o cadastro atualizado do prestador para verificar possíveis irregularidades, contribuindo para combater o transporte pirata”, afirmou.

Para emitir o documento, os motoristas precisam estar com a documentação atualizada, tanto do veículo como do prestador. A Subsecretaria de Serviços da Semob (Subser) mantém atendimento presencial e telefônico destinado ao esclarecimento de eventuais dúvidas e ao suporte quanto às dificuldades surgidas ao longo do processo, das 9h às 17h, no Edifício INFRA (Setor de Autarquias Sul Quadra 1, Bloco G).

Clique aqui para emissão do QRCode.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail stip@semob.df.gov.br ou pelos telefones (61) 3020-1241 e (61) 3020-1238.

https://portaldoscondutores.df .gov.br/lowcode/public/form/fr m_pc_home#!/?form=frm_pc_defau lt

