Ceilândia recebe serviços de manutenção com tapa-buracos e limpeza urbana

Ao longo da semana, uma operação de manutenção urbana em Ceilândia resultou na aplicação de mais de 25 toneladas de massa asfáltica e na retirada de 64 toneladas de entulho descartado irregularmente em diferentes áreas da cidade. As atividades ocorreram entre segunda-feira (2/2) e sexta-feira (6/2) e envolveram uma parceria entre a Administração Regional de Ceilândia, a Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), com o objetivo de melhorar a infraestrutura e reforçar a organização dos espaços públicos.

Os trabalhos de recuperação asfáltica foram realizados em várias vias, incluindo QNN 27, QNN 37, QNM 23, Conjunto A, Via N3 Norte, Via O4, Via Leste (parte sul), Via P3 Sul, lateral da QNN 9 e na via de acesso aos conjuntos da QNN 4. As intervenções buscam melhorar as condições de circulação e ampliar a segurança para motoristas e pedestres.

Na frente de limpeza urbana, as equipes removeram resíduos e entulhos descartados irregularmente em pontos como QNM 30, Via M-3 Sul, QNN 14 e ADE do P Sul. A retirada desses materiais contribui para evitar o entupimento da rede de drenagem e diminuir o risco de alagamentos durante períodos de chuva.

Também foram realizados serviços de manutenção na rede de drenagem pluvial, com a desobstrução de tubulações por meio de hidrojato e a reposição de tampas de bocas de lobo em importantes avenidas da região, entre elas Hélio Prates e Elmo Serejo.

