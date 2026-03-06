Pedestre morre após ser atropelado por moto na DF-440, em Sobradinho

Pedestre morre após ser atropelado em Sobradinho - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (6/3), na DF-440, próximo à entrada do Condomínio RK, em Sobradinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a corporação foi acionada às 20h19 e enviou duas viaturas ao local. Ao chegarem, os militares encontraram um homem caído na via após ser atingido pela motocicleta. Durante a avaliação, foi constatado que ele já não apresentava sinais vitais.

O motociclista e uma mulher que estava na garupa receberam atendimento no local e foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital, com escoriações pelo corpo.

Parte da via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. A dinâmica do acidente não foi informada.



