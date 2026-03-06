InícioDiversão e Arte
Novo Xbox "Project Helix" promete rodar jogos de PC e console

Nova geração da plataforma da Microsoft deve ampliar a integração entre o ecossistema Xbox e o universo dos computadores

Project Helix é o codinome do próximo Xbox, que promete aproximar o universo de consoles do ambiente tradicional de PC - (crédito: Divulgação)

A Microsoft revelou nesta quinta-feira (05/03) o “Project Helix”, codinome do console da próxima geração da linha Xbox. O anúncio foi feito nas redes sociais da marca, acompanhado por um teaser com a logomarca do novo sistema.

A informação foi reforçada pela nova CEO da Microsoft Gaming, Asha Sharma, que comentou o projeto em publicação no X. Segundo a executiva, o novo hardware será projetado para integrar diferentes ecossistemas de jogos: “Ótimo começo de manhã com a equipe Xbox, onde conversamos sobre nosso compromisso com o retorno do Xbox, incluindo o Project Helix, o codinome do nosso console de próxima geração.”

A executiva também indicou que o foco do novo dispositivo terá desempenho e integração com jogos de PC: “O Project Helix será líder em desempenho e permitirá jogar seus jogos de Xbox e PC.”

 

 

Relatos recentes do setor indicam que o sistema poderá ter suporte ao Windows, permitindo acesso a bibliotecas de PC como Steam. A proposta pode representar uma evolução do conceito já explorado no ROG Xbox Ally, PC portátil desenvolvido em parceria com a ASUS para rodar jogos de PC. A expectativa é que o novo console também mantenha compatibilidade com jogos das gerações anteriores da plataforma.

A atual geração do console da Microsoft é representada pela linha Xbox Series, formada pelos modelos Series S e Series X. A empresa também ampliou sua presença no mercado com iniciativas fora do formato tradicional de console. Em parceria com a ASUS, lançou o PC portátil ROG Xbox Ally, dispositivo voltado para jogos que segue a proposta de aparelhos como o Steam Deck.

No Brasil, o cenário recente da marca também passou por mudanças. No início de 2025, a Microsoft reduziu drasticamente a distribuição oficial do Xbox Series X no país. O movimento levou à escassez do modelo premium nas grandes varejistas e à alta de preços no mercado de revenda.

O Xbox Series S, apesar de um aumento significativo em seu preço, segue sendo comercializado normalmente. A empresa nega que haja planos de encerrar a marca no país e afirma que sua estratégia passa cada vez mais por serviços digitais, como o Game Pass e o jogo em nuvem.

Parte da comunidade reagiu com frustração a decisões recentes. O preço do Xbox Game Pass também foi reajustado de forma significativa no Brasil, com o plano Ultimate passando de R$ 59,90 para R$ 129,90. O aumento gerou críticas entre jogadores e ampliou o debate sobre o futuro do ecossistema Xbox no mercado brasileiro.

 

LL

Por Leo Lima - Estado de Minas
postado em 06/03/2026 22:34
