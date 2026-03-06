InícioCidades DF
DF segue com previsão de chuva e alerta para precipitações intensas

Capital sob aviso meteorológico amarelo para chuvas intensas, que pode provocar precipitações volumosas ao longo do dia de até 40mm

Alerta laranja: Inmet prevê chuva forte e tempo abafado nesta quarta-feira (25) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! O Distrito Federal começou a sexta-feira (6) com tempo abafado e previsão de novas pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada pela manhã foi de aproximadamente 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 29°C durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 60%.

Segundo a meteorologista do Inmet, Bárbara Lewis, a região também está sob aviso meteorológico amarelo para chuvas intensas, que pode provocar precipitações volumosas ao longo do dia de até 40mm.

Conforme a especialista, a tendência é de manutenção das chuvas nos próximos dias, alcançando pelo menos todo o fim de semana. Apesar da previsão para toda a região, a ocorrência das chuvas pode variar ao longo do dia, com momentos de pausa entre as pancadas. “Durante o dia pode ocorrer chuva, parar um pouco e depois continuar com chuvas um pouco mais fortes, de forma pontual”, detalhou Lewis.

De acordo com o Inmet, as precipitações devem atingir todo o Distrito Federal, embora em alguns momentos ocorram de forma localizada. Para sábado (7) e domingo (8), o cenário permanece semelhante, com calor e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. “A partir de domingo, na hora da tarde, diminui um pouco o volume de chuva”, afirmou a meteorologista.

Por Davi Cruz*
postado em 06/03/2026 11:18
