SLU premia blocos que adotaram práticas sustentáveis no carnaval do DF

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) promove a cerimônia de entrega do prêmio Folia Limpa 2026, que reconhece blocos e iniciativas que se destacaram durante o Carnaval pela adoção de práticas sustentáveis. O evento será realizado na quinta-feira (12/3), às 14h, no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A premiação tem como objetivo valorizar os blocos que contribuíram para a promoção de um Carnaval mais limpo, organizado e responsável no Distrito Federal. Além da campanha de conscientização, o SLU também reforçou a limpeza urbana durante a folia com a instalação de 50 papa-recicláveis e 200 tambores para o descarte adequado de resíduos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A cerimônia contará com a presença de representantes dos blocos que aderiram à campanha, além de autoridades e servidores da autarquia.

Serviço

Entrega do Prêmio Folia Limpa 2026

Data: dia 12 deste mês

Hora: 14h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul.