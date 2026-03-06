InícioCidades DF
SLU premia blocos que adotaram práticas sustentáveis no carnaval do DF

Cerimônia do prêmio Folia Limpa 2026 será realizada em 12 de março no Espaço Cultural Renato Russo e reconhece iniciativas que contribuíram para um carnaval mais limpo e responsável.

Bloco Ventoina na 208 Norte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Bloco Ventoina na 208 Norte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) promove a cerimônia de entrega do prêmio Folia Limpa 2026, que reconhece blocos e iniciativas que se destacaram durante o Carnaval pela adoção de práticas sustentáveis. O evento será realizado na quinta-feira (12/3), às 14h, no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul.

A premiação tem como objetivo valorizar os blocos que contribuíram para a promoção de um Carnaval mais limpo, organizado e responsável no Distrito Federal. Além da campanha de conscientização, o SLU também reforçou a limpeza urbana durante a folia com a instalação de 50 papa-recicláveis e 200 tambores para o descarte adequado de resíduos.

A cerimônia contará com a presença de representantes dos blocos que aderiram à campanha, além de autoridades e servidores da autarquia.

Serviço

Entrega do Prêmio Folia Limpa 2026

Data: dia 12 deste mês

Hora: 14h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul.

postado em 06/03/2026 20:43
