SLU premia blocos que adotaram práticas sustentáveis no carnaval do DF

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) promove a cerimônia de entrega do prêmio Folia Limpa 2026, que reconhece blocos e iniciativas que se destacaram durante o Carnaval pela adoção de práticas sustentáveis. O evento será realizado na quinta-feira (12/3), às 14h, no Espaço Cultural Renato Russo, localizado na 508 Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- CLDF envia ao GDF projeto de socorro ao BRB. Sanção pode ocorrer a qualquer momento
- OAB suspende carteira de advogado acusado de crimes sexuais
A premiação tem como objetivo valorizar os blocos que contribuíram para a promoção de um Carnaval mais limpo, organizado e responsável no Distrito Federal. Além da campanha de conscientização, o SLU também reforçou a limpeza urbana durante a folia com a instalação de 50 papa-recicláveis e 200 tambores para o descarte adequado de resíduos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- Zoo de Brasília terá entrada gratuita para todas as mulheres neste sábado (7/3)
- ABDI e Coopa-DF lançam edital de R$ 900 mil para inovação no agro
A cerimônia contará com a presença de representantes dos blocos que aderiram à campanha, além de autoridades e servidores da autarquia.
Serviço
Entrega do Prêmio Folia Limpa 2026
Data: dia 12 deste mês
Hora: 14h
Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul.
Saiba Mais
- Cidades DF PM finge assalto durante brincadeira e acaba baleado por amigo bombeiro no DF
- Cidades DF MPDFT denuncia maior agiota de Brazlândia, que cobrava juros de até 10%
- Cidades DF Homem é preso com mais de R$ 500 mil em drogas escondidas em depósito
- Cidades DF Jiboia é resgatada dentro de piscina no Paranoá