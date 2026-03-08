Homem é preso por tráfico de drogas e crime ambiental em Sobradinho

Um homem de 25 anos foi preso na tarde do último sábado (7/3), em Sobradinho, após uma denúncia anônima durante o patrulhamento do Grupo Tático Ambiental (GTA), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Entre os crimes cometidos estavam tráfico de drogas, crime contra a fauna e o suspeito ainda tinha um mandado de prisão em aberto que também foi cumprido.
A equipe do GTA estava realizando uma patrulha na região da Nova Colina, em Sobradinho, quando recebeu informações de um morador sobre um esquema de tráfico de drogas na região. Segundo o denunciante, um homem utilizava uma residência do Residencial Novo Oriente para vender drogas.
Com essas informações, a equipe policial iniciou um processo de monitoramento no endereço citado. Durante o acompanhamento, ficou constatada uma movimentação típica de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), diversas pessoas chegavam ao imóvel, faziam um rápido contato com o morador e saíam da casa logo em seguida.
Após constatar a movimentação suspeita, os policiais abordaram o dono da residência. Ao ser informado sobre a denúncia, o homem permitiu a entrada da equipe na casa sem oferecer resistência. Durante a fiscalização no interior do imóvel, os policiais encontraram porções de entorpecentes semelhantes à cocaína e à maconha, inclusive, com algumas já fracionadas para a venda.
Além das drogas, cinco aves silvestres também foram encontradas sendo mantidas em gaiolas. O suspeito não possuía autorização de órgãos ambientais para criar esse tipo de animal. Ainda na ocorrência, os policiais consultaram o nome do indivíduo no sistema, que revelou que ele tinha um mandado de prisão em aberto.
O homem tem uma extensa ficha criminal por crimes como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e violência doméstica. Ele, foi encaminhado à 35ª DP para o registro da ocorrência e o prosseguimento da prisão com as medidas cabíveis.