Mala abandonada mobiliza ação de esquadrão antibomba na Asa Sul

Uma mochila suspeita abandonada nas proximidades da Estação de Metrô Asa Sul, assustou populares na noite do último sábado (7/3). Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) descartaram a presença de explosivos.

A polícia militar foi acionada via COPOM — órgão central responsável por receber chamadas de emergência através do número 190 — para averiguar uma mala que foi abandonada perto da Rodoviária Interestadual. Por conta da possibilidade de se tratar de um artefato explosivo, militares do Esquadrão de Bombas do batalhão foram enviados para fazer a verificação do objeto.

No local, os agentes realizaram os procedimentos técnicos para averiguar a denúncia. A equipe não conseguiu identificar o dono da mala. Dessa forma, abriram a bagagem e constaram que havia somente roupas em seu interior.

Com a suspeita descartada, a equipe policial considerou o local seguro e o objeto ficou sob responsabilidade da unidade policial da área.