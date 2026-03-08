InícioCidades DF
Trauma

Ciclista é atropelado em Sobradinho neste domingo

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e estava consciente e orientada, mas queixava-se de dor no ombro

Ciclista é atropelado por veículo neste domingo (8/3) - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Ciclista é atropelado por veículo neste domingo (8/3) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista foi atropelado por um Toyota Etios, de cor prata, neste domingo (8/3). O sinistro de trânsito ocorreu na Quadra 01, em frente a um supermercado, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h54 e encaminhou duas viaturas de resgate.

No local, os socorristas encontraram o rapaz que havia sido atingido pelo veículo. A vítima estava consciente e orientada, mas queixava-se de dor no ombro. Foi adotado o protocolo de trauma e realizado o transporte até o hospital de referência. O estado de saúde da vítima não foi atualizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O motorista também foi avaliado no local e não necessitou de atendimento médico. A área do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações adicionais sobre a dinâmica do acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/03/2026 16:07
SIGA
x