Ciclista é atropelado em Sobradinho neste domingo

Um ciclista foi atropelado por um Toyota Etios, de cor prata, neste domingo (8/3). O sinistro de trânsito ocorreu na Quadra 01, em frente a um supermercado, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h54 e encaminhou duas viaturas de resgate.



No local, os socorristas encontraram o rapaz que havia sido atingido pelo veículo. A vítima estava consciente e orientada, mas queixava-se de dor no ombro. Foi adotado o protocolo de trauma e realizado o transporte até o hospital de referência. O estado de saúde da vítima não foi atualizado.

O motorista também foi avaliado no local e não necessitou de atendimento médico. A área do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações adicionais sobre a dinâmica do acidente.

