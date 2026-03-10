Ibaneis sanciona lei de socorro ao BRB nesta terça

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou, nesta terça-feira (10/3), o Projeto de Lei 2.175/2026, que prevê o socorro financeiro ao Banco de Brasília (BRB) com a concessão de nove imóveis, pelo GDF, para serem usados como garantia pelo banco estatal. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF.

Técnicos do BRB trabalham para criar um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com os nove imóveis, a fim de assegurar liquidez à instituição e, com isso, reenquadrá-la nas exigências do Banco Central. Diante dos vetos, o projeto voltará ao plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para que os parlamentares os analisem e, só então, a lei será promulgada. A meta é resolver todas as pendências antes de 18 de março, quando acontece a Assembleia Geral do BRB para a operação de aumento de capital.

Agora, é dado início a ofensiva por parte do BRB. Após aprovação na sessão de discussão em reunião-geral no dia 18, o banco deve publicar o balanço de resultados de 2025. O demonstrativo financeiro trará um menu de opções de aporte, incluindo o empréstimo por parte do GDF de R$ 6,6 bilhões referente aos imóveis. O prazo é até 31 de março.

