InícioCidades DF
CASO MASTER

Ibaneis sanciona lei de socorro ao BRB nesta terça

A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF

23/02/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Cerimonia PDOT - Com a presença do Governador Ibaneis Rocha, Vice Celina Leão e Presidente da CLDF Wellington Luis. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou, nesta terça-feira (10/3), o Projeto de Lei 2.175/2026, que prevê o socorro financeiro ao Banco de Brasília (BRB) com a concessão de nove imóveis, pelo GDF, para serem usados como garantia pelo banco estatal. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF.  

Técnicos do BRB trabalham para criar um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com os nove imóveis, a fim de assegurar liquidez à instituição e, com isso, reenquadrá-la nas exigências do Banco Central. Diante dos vetos, o projeto voltará ao plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para que os parlamentares os analisem e, só então, a lei será promulgada. A meta é resolver todas as pendências antes de 18 de março, quando acontece a Assembleia Geral do BRB para a operação de aumento de capital. 

Agora, é dado início a ofensiva por parte do BRB. Após aprovação na sessão de discussão em reunião-geral no dia 18, o banco deve publicar o balanço de resultados de 2025. O demonstrativo financeiro trará um menu de opções de aporte, incluindo o empréstimo por parte do GDF de R$ 6,6 bilhões referente aos imóveis. O prazo é até 31 de março.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Letícia Mouhamad e Ana Carolina Alves
postado em 10/03/2026 13:39 / atualizado em 10/03/2026 13:43
