Agências disponibilizam mais de 730 vagas de emprego nesta segunda

O maior salário ofertado é para o cargo de gerente de hotel, em Sobradinho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Por João Pedro Zamora*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para quem procura emprego, as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda (9/3), 734 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Para se cadastrar, os candidatos devem se inscrever nos processos seletivos por meio da aba emprego do aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou presencialmente, das 8h às 17h, em uma das 16 unidades das agências do trabalhador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: DF tem manhã ensolarada, mas está sob aviso de chuvas intensas

O maior salário ofertado é para o cargo de gerente de hotel, em Sobradinho. A uma vaga disponível oferece remuneração de R$ 3,8 mil e requer ensino médio completo, além de experiência comprovada. Há também cargos com múltiplas vagas, como o de servente de obras, em Samambaia Sul, com 50 oportunidades. A vaga não exige experiência comprovada, porém requer ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.639, com adição de benefícios.

Leia também: Tarsila do Amaral: uma mulher que quebrou paradigmas na arte e na vida

Vale ressaltar que mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro ainda é útil para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia