DF tem manhã ensolarada, mas está sob aviso de chuvas intensas

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (9/3), o Distrito Federal amanheceu com nebulosidade, mas o sol deve dar as caras em breve. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 18,2°C em Águas Emendadas, Planaltina, e a máxima deve chegar aos 30°C no decorrer da tarde. Já a umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Embora o dia tenha começado aberto, a tendência é que o tempo feche entre a tarde e a noite, com a continuidade das chuvas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e trovoadas. "A previsão é de chuvas mais intensas, porém pontuais. Por isso, estamos sob aviso laranja para perigo potencial de precipitações", alerta a meteorologista Letícia de Oliveira.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Para o restante da semana, a condição meteorológica não deve sofrer grandes alterações. "A semana deve continuar com esse padrão de instabilidade, principalmente a partir de quinta-feira (12)", completa Letícia. Até as chuvas de fim da tarde chegarem, porém, o céu fica ensolarado e o tempo, abafado.
Cuidados
Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva e não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica. Evite a proximidade com materiais condutores de energia e, antes da tempestade, desligue os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.
Na rua, procure abrigo seguro, não estacione embaixo de árvores e evite locais próximos à rede elétrica. Manter-se no interior do carro é uma opção segura. Interessados em receber alertas meteorológicos podem enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.
Para os motoristas, as orientações são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade e aumentar a distância de seguimento. Sob chuva forte, utilize sempre o farol baixo, que garante melhor visibilidade e segurança para todos os usuários da via. Boa semana!