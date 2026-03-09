Cascavel é capturada por bombeiros em área pública de Brazlândia

Por João Pedro Zamora*—Uma cascavel foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nas proximidades de um papa-entulho, na quadra 33, em Brazlândia. O animal se encontrava em área pública e foi removido com as ferramentas adequadas, sem causar nenhum ferimento aos transeuntes locais.

Fazendo uso de uma viatura especializada, a cobra foi encaminhada ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFAUS) para avaliação e posterior destinação adequada.



As autoridades reiteram que, ao avistar animais silvestres em áreas urbanas ou residenciais, não se deve tentar interagir, capturar ou afugentar o animal. O correto é manter uma distância segura, monitorar visualmente a localização do espécime e acionar imediatamente o CBMDF pelo telefone 193.

