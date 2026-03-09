Motorista de app foragido por estupro de vulnerável é preso em Águas Lindas

Uma ação conjunta entre forças de segurança do Distrito Federal, Goiás e São Paulo prendeu um motorista de aplicativo acusado de estupro de vulnerável e sequestro, na BR-070, em Águas Lindas (GO). Segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o crime ocorreu durante uma corrida com partida em São Paulo e destino a Uberlândia (MG), na última sexta-feira (6/3).

O homem é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos que se deslocava, sem o conhecimento dos pais, para o município mineiro, a fim de conhecer amigos feitos nas redes sociais, responsáveis por custear e organizar a viagem. A prisão temporária ocorreu neste domingo (8/3).

"Durante o percurso, o motorista desviou da rota, ofereceu bebidas alcoólicas à vítima e a estuprou. Ela foi deixada em uma rodoviária de Uberlândia, não prevista no destino, e pediu ajuda a passageiros, que entraram em contato com seus pais", detalha o major Jorge Paiva, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE/PMGO) do Entorno Oeste.

Diante da ocorrência, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), por meio da Divisão Antissequestro, iniciou a investigação, a fim de identificá-lo e indiciá-lo por estupro de vulnerável e sequestro. Mediante o pedido de prisão, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) mobilizou as equipes do Centro-Oeste. Por mais de 48 horas seguidas, os agentes realizaram diligências para descobrir qual o veículo utilizado e qual seria o seu destino.

Após cerco realizado em Águas Lindas, o motorista foi encontrado pelo CPE em via pública, já na divisa com o DF. "Ele não esboçou qualquer reação e confessou a prática do crime. O que chamou mais atenção foi a longa ficha criminal do suspeito, na qual constam registros de homicídio qualificado, ameaças, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto, sete acusações de estelionato e fraude eletrônica", lista o major Paiva.