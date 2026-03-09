Engavetamento interdita três faixas de trânsito no Balão do Torto

Divulgação / CBMDF - (crédito: Engavetamento entre três veículos ocorre no Balão do Torto)

Por João Pedro Zamora*—Um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu às 8h59 desta segunda-feira (9/3) no Balão do Torto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e realizou nos condutores o protocolo para vítimas de trauma. Apenas um dos condutores, consciente e orientado, teve que ser transportado a um hospital de referência.

O sinistro causou a interdição de três faixas da via, o que acabou por influenciar o trânsito local. Depois de assegurarem a área, os militares realizaram a estabilização da cena, assim como a prevenção de incêndios e de novos acidentes. A Polícia Militar logo foi acionada para realização da perícia.

O Departamento de Estradas de Rodagem ficou responsável pela preservação do local.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel