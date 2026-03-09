Protesto interdita pista da Estrutural e causa congestionamento

Viaturas da PMDF foram enviadas ao local para acompanhar a situação e reforçar o policiamento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma manifestação foi registrada na noite desta segunda-feira (9/3) na via Estrutural, no sentido Taguatinga. Segundo informações iniciais, manifestantes teriam fechado a pista e ateado fogo a pneus, o que provocou congestionamento na região. O protesto seria dos moradores da 26 de Setembro, por conta da constante falta de energia na comunidade, principalmente no período da noite.

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (PMDF), viaturas foram enviadas ao local para acompanhar a situação e reforçar o policiamento.

Motoristas que passavam pela região relataram trânsito completamente parado no sentido Taguatinga. Havia também a tentativa de evitar que o bloqueio se estendesse para o sentido contrário da via.

Veja vídeo:

