InícioCidades DF
MANIFESTAÇÃO

Protesto interdita pista da Estrutural e causa congestionamento

O protesto seria dos moradores da 26 de Setembro, por conta da constante falta de energia na comunidade, principalmente no período da noite

Viaturas da PMDF foram enviadas ao local para acompanhar a situação e reforçar o policiamento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Viaturas da PMDF foram enviadas ao local para acompanhar a situação e reforçar o policiamento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma manifestação foi registrada na noite desta segunda-feira (9/3) na via Estrutural, no sentido Taguatinga. Segundo informações iniciais, manifestantes teriam fechado a pista e ateado fogo a pneus, o que provocou congestionamento na região. O protesto seria dos moradores da 26 de Setembro, por conta da constante falta de energia na comunidade, principalmente no período da noite.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (PMDF), viaturas foram enviadas ao local para acompanhar a situação e reforçar o policiamento. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Motoristas que passavam pela região relataram trânsito completamente parado no sentido Taguatinga. Havia também a tentativa de evitar que o bloqueio se estendesse para o sentido contrário da via.

Veja vídeo:

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 09/03/2026 23:26 / atualizado em 10/03/2026 00:00
SIGA
x