Agências do Trabalhador oferecem 555 vagas nesta terça-feira (10/3)

Vaga destaque é para mecânico de motor a diesel, no Setor Habitacional Vicente Pires - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (10/3), 555 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades atendem profissionais com ou sem experiência e oferecem salários que podem chegar a R$ 3,8 mil.

Entre os destaques está uma vaga para mecânico de motor a diesel, no Setor Habitacional Vicente Pires, com exigência de ensino fundamental completo e experiência comprovada. Também há dez vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) para o cargo de auxiliar de cozinha, na Asa Sul, com salário de R$ 1.750,68 e benefícios, sem necessidade de experiência ou escolaridade.

Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.