Jornalista do Correio recebe Moção de Louvor na CLDF pelo Mês da Mulher

Homenagem proposta pela deputada Paula Belmonte reconhece atuação da jornalista e reúne mulheres destacadas em sessão solene na Câmara Legislativa

Jornalista do Correio recebe Moção de Louvor na CLDF durante homenagem ao Mês da Mulher - (crédito: Ed Alves/CB)

A jornalista Rosane Garcia será homenageada na noite desta terça-feira (10/3) com uma Moção de Louvor concedida pela deputada distrital Paula Belmonte (PSB), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Ação Social Caminheiros de Antônio de Pádua (Ascap), entidade que atua com projetos sociais voltados à comunidade do Distrito Federal.

Fundada em 1994, a Ascap é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve ações de caráter assistencial e comunitário. A instituição reúne integrantes da comunidade e voluntários e atua em projetos voltados à inclusão social, capacitação profissional e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A homenagem ocorrerá durante uma sessão solene em celebração ao Mês da Mulher, realizada no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O evento reunirá autoridades, convidados e familiares das homenageadas.

Segundo a parlamentar, a iniciativa busca reconhecer mulheres que se destacam em diferentes áreas e contribuem para o desenvolvimento social e para o fortalecimento da cidadania no Distrito Federal. A moção concedida a Rosane Garcia destaca a atuação profissional da jornalista e sua contribuição para a informação e o debate público na capital.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 10/03/2026 12:16
