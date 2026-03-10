InícioCidades DF
BRB tem cinco investidores interessados em participar do Fundo Imobiliário

Com a sanção do PL de salvação do banco, técnicos correm contra o tempo para constituir o Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Além disso, o banco está negociando 49% das ações das subsidiárias financeiras

Nelson de Souza disse ao Correio que cinco investidores estão interessados em Fundo Imobiliário criado com imóveis do GDF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press. Nelson Souza, presidente do BRB é o entrevistado do CB.Poder. Na bancada: Carlos Alexandre e Sibele Negromonte.)
Após a sanção do Projeto de Lei nº 2.175/2026, que prevê socorro financeiro ao Banco de Brasília (BRB), técnicos da instituição correm contra o tempo para constituir o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com os nove imóveis públicos cedidos pelo GDF para capitalizar o banco estatal. Ao mesmo tempo, o banco colocou à venda 49% das ações das subsidiárias financeiras.

A expectativa, segundo o presidente do banco, Nelson de Souza, é que a venda destas ações renda R$ 1 bilhão. Quanto ao Fundo Imobiliário, o presidente está otimista. "Temos cinco investidores qualificados interessados em cotas do fundo", disse. 

Todos os trâmites burocráticos precisam ser concluídos até o dia 18 de março, quando acontece a reunião extraordinária dos acionistas para a aprovação das medidas de reforço para capitalizar o banco.

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 10/03/2026 14:26 / atualizado em 10/03/2026 14:31
