BRB tem cinco investidores interessados em participar do Fundo Imobiliário

Nelson de Souza disse ao Correio que cinco investidores estão interessados em Fundo Imobiliário criado com imóveis do GDF

Após a sanção do Projeto de Lei nº 2.175/2026, que prevê socorro financeiro ao Banco de Brasília (BRB), técnicos da instituição correm contra o tempo para constituir o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com os nove imóveis públicos cedidos pelo GDF para capitalizar o banco estatal. Ao mesmo tempo, o banco colocou à venda 49% das ações das subsidiárias financeiras.

A expectativa, segundo o presidente do banco, Nelson de Souza, é que a venda destas ações renda R$ 1 bilhão. Quanto ao Fundo Imobiliário, o presidente está otimista. "Temos cinco investidores qualificados interessados em cotas do fundo", disse.

Todos os trâmites burocráticos precisam ser concluídos até o dia 18 de março, quando acontece a reunião extraordinária dos acionistas para a aprovação das medidas de reforço para capitalizar o banco.