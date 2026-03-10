Rogério Morro da Cruz anuncia saída da base aliada de Ibaneis na CLDF

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) anunciou, na tarde desta terça-feira (10/3), a saída da base aliada do governador Ibaneis Rocha na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O anúncio foi feito na tribuna da Casa.
“Seguirei em frente lutando pelas ideias que acredito e defendo. Meu compromisso inabalável é com a população do Distrito Federal”, afirmou o parlamentar. “Ao rei, tudo. Menos a honra”, completou com a frase do escritor espanhol Pedro Calderón.
Rogério lembrou das exonerações feitas pelo governador Ibaneis Rocha após ele votar contra projeto de lei que prevê socorro ao BRB e foi aprovado na última terça-feira (3/3) na CLDF.
“Entendo que nomear e exonerar cargos do Poder Executivo é competência privativa do governador. O que não pode ocorrer, contudo, é retaliar a população de duas regiões administrativas: São Sebastião e Jardim Botânico”, destacou, lembrando que o administrador de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos, foi exonerado.