InícioCidades DF
POLÍTICA

Rogério Morro da Cruz anuncia saída da base aliada de Ibaneis na CLDF

O anúncio foi feito na tribuna da Câmara Legislativa durante sessão ordinária nesta terça (10/3)

Rogério Morro da Cruz anuncia saída da base aliada de Ibaneis na CLDF - (crédito: CLDF/Divulgação)
Rogério Morro da Cruz anuncia saída da base aliada de Ibaneis na CLDF - (crédito: CLDF/Divulgação)

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) anunciou, na tarde desta terça-feira (10/3), a saída da base aliada do governador Ibaneis Rocha na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O anúncio foi feito na tribuna da Casa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Seguirei em frente lutando pelas ideias que acredito e defendo. Meu compromisso inabalável é com a população do Distrito Federal”, afirmou o parlamentar. “Ao rei, tudo. Menos a honra”, completou com a frase do escritor espanhol Pedro Calderón.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Rogério lembrou das exonerações feitas pelo governador Ibaneis Rocha após ele votar contra projeto de lei que prevê socorro ao BRB e foi aprovado na última terça-feira (3/3) na CLDF. 

“Entendo que nomear e exonerar cargos do Poder Executivo é competência privativa do governador. O que não pode ocorrer, contudo, é retaliar a população de duas regiões administrativas: São Sebastião e Jardim Botânico”, destacou, lembrando que o administrador de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos, foi exonerado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Tags

Por Mila Ferreira
postado em 10/03/2026 16:33
SIGA
x