Motociclista morre após colisão no Jardim Botânico, sentido São Sebastião

O veículo que causou o acidente não estava no momento em que os bombeiros chegaram - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Nesta tarde de terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência de um motociclista morreu após uma colisão com outro veículo, no Jardim Botânico, sentido São Sebastião.

No local, os socorristas encontraram o condutor da moto caído no chão. Segundo a CBMDF, o veículo que causou o acidente não estava no momento em que os bombeiros chegaram. As informações sobre como ocorreu a colisão são desconhecidas.

O motociclista foi avaliado pelos militares, que ficou constatado que a vítima apresentava lesões incompatíveis com a vida. Os socorristas declararam óbito ainda no local do acidente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela interdição das vias para que o atendimento fosse feito, o que impactou no trânsito devido ao grande número de veículos em deslocamento na mesma direção. A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada para verificar a dinâmica do acidente.