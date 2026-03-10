Motociclista morre após colisão no Jardim Botânico, sentido São Sebastião

Nesta tarde de terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência de um motociclista morreu após uma colisão com outro veículo, no Jardim Botânico, sentido São Sebastião.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No local, os socorristas encontraram o condutor da moto caído no chão. Segundo a CBMDF, o veículo que causou o acidente não estava no momento em que os bombeiros chegaram. As informações sobre como ocorreu a colisão são desconhecidas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O motociclista foi avaliado pelos militares, que ficou constatado que a vítima apresentava lesões incompatíveis com a vida. Os socorristas declararam óbito ainda no local do acidente.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela interdição das vias para que o atendimento fosse feito, o que impactou no trânsito devido ao grande número de veículos em deslocamento na mesma direção. A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada para verificar a dinâmica do acidente.
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: funerais no DF nesta terça-feira (10/3); veja lista
- Cidades DF Mulher morta pelo ex é identificada; corpo foi levado pelo suspeito até delegacia
- Cidades DF Hospital Regional de Ceilândia promove mutirão de implantação de DIU
- Cidades DF Homem é preso após atear fogo na própria casa ao discutir com a esposa; veja o vídeo
- Cidades DF Ciclista é atropelado em Sobradinho neste domingo