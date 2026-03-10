Senado aprova Via-Sacra do Morro da Capelinha como patrimônio nacional

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) que reconhece o espetáculo Via-Sacra do Morro da Capelinha como Patrimônio Cultural - (crédito: Divulgação/Senado Federal)

Por Luiz Francisco*

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) que reconhece a encenação da Via-Sacra no Morro da Capelinha como manifestação da cultura nacional. A senadora Leila Barros (PDT-DF) foi a relatora da proposta que segue para análise da Câmara dos Deputados.

A Via-Sacra é realizada anualmente em Planaltina, desde 1973. O espetáculo traz a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, um evento que se consolidou como uma das maiores manifestações religiosas e culturais do país. A tradição cultural reúne cerca de 1.400 voluntários entre atores, figurantes e equipe de produção, com média de 150 mil espectadores durante a celebração da Sexta-Feira Santa.

Leila destaca que a obra representa a expressão coletiva da religiosidade popular, que mobiliza diferentes gerações e fortalece os vínculos comunitários. Com reconhecimento, a Via-Sacra ajuda a fortalecer o turismo religioso e a valorizar Planaltina como destino de fé, cultura e tradição.

O espetáculo já é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal desde 2008, além de integrar o calendário oficial de eventos no DF. Com o PL aprovado, o reconhecimento é ampliado para o nível nacional, que valoriza a tradição e se projeta como uma das maiores obras cênico-religiosas do Brasil.

A ampliação do reconhecimento da Via-Sacra não cria despesas públicas. Dessa forma, o espetáculo tem caráter simbólico e institucional, voltado para valorização do patrimônio cultural imaterial e das manifestações religiosas que fazem parte da identidade brasileira.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado