Agências oferecem vaga de mecânico com salário de R$ 3,8 mil nesta quarta

Em busca de trabalho? As Agências do trabalhador de todo o Distrito Federal estão com ofertas de 258 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade nesta quarta-feira (11/3). O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires, com remuneração de R$ 3,8 mil. Há uma vaga aberta e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência prévia na função.

O cargo com mais oportunidades disponíveis é o de servente de obras, em Samambaia Sul, com 50 postos. Os interessados precisam ter ensino fundamental completo, mas não há exigência de experiência anterior. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das 16 unidades das 8h às 17h, durante a semana ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

