Romance 'A cabeça do santo', de Socorro Acioli, ganha adaptação para cinema

O best-seller brasileiro A cabeça do santo, escrito pela cearense Socorro Acioli, ganhará adaptação para o cinema. O comunicado foi feito através nas redes sociais da escritora e teve spoiler: o ator Antônio Pitanga está confirmado no elenco do filme.
Desenvolvido em uma oficina de escrita ministrada por Gabriel García Márquez, A cabeça do santo é um romance de realismo mágico que conta a história de um jovem que consegue ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio.
A obra traz consigo fortes referências nacionais e, sobretudo, nordestinas. A história se passa no interior do Ceará e a premissa nasceu da história real da estátua sem cabeça de Santo Antônio em Caridade, município cearense.
Em fevereiro aconteceu a primeira leitura de trechos do roteiro na sede da produtora do filme, Coração da Selva (Beleza Fatal na HBO Max e Pedro & Bianca, vencedor do Emmy), liderada pela cearense Geórgia Costa Araújo. A direção é responsabilidade de Joana Mariani (Todas as canções de amor).
Participaram da primeira leitura os atores Jesuíta Barbosa, Melina Anthís e Agnes Nunes, mas ainda não foram confirmados no elenco do filme. Apesar de não ter data de estreia, o início das filmagens está previsto para o segundo semestre de 2026, é o que conta a produtora em entrevista ao Diário do Nordeste.
