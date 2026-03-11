"Não tem embasamento fático ou jurídico", diz Ibaneis sobre novo pedido de impeachment - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se manifestou sobre o novo pedido de impeachment protocolado nesta quarta-feira (11/3) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) por parte dos partidos Psol e Rede. Ao Correio. Ele criticou a atitude dos partidos. “Será mais um pedido de impeachment sem futuro. Não tem embasamento fático nem jurídico. Só politicagem baixa”, afirmou Ibaneis.

Advogado de Ibaneis, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, também se posicionou. “É uma questão 100% política, não tem nada de jurídico”, declarou.

Pedido

O pedido dos partidos é centrado em três crimes: crime contra a probidade na administração; crime contra as leis orçamentárias; crime contra a guarda e o legal emprego de dinheiro público.

Além disso, o pedido é motivado, ainda, pela revelação de que o escritório do governador firmou contrato com a empresa Reag, usada como laranja pelo Banco Master no esquema de desvio de recursos que causou rombo bilionário ao BRB.

A defesa do governador Ibaneis Rocha esclareceu que ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento.

“Esclarece-se, ainda, que o Governador Ibaneis nunca participou de quaisquer negociações com o Sr. Marcos Ferreira Costa, tampouco com outros representantes dessa empresa. Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano, disse a defesa, em nota.

