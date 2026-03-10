Defesa de Ibaneis nega envolvimento em contrato com fundo Reag

Segundo a nota, Ibaneis está afastado do escritório desde 2018, ano da primeira eleição ao governo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A defesa do governador Ibaneis Rocha negou o envolvimento dele com o fundo Reag Legal Claims, hoje nomeado Pedra Azul FIDC, que prestava serviços ao Banco Master. A divulgação da nota ocorre após divulgação de contrato milionários entre o fundo e o escritório Ibaneis Advogados Associados.

Segundo a nota, Ibaneis está afastado do escritório desde 2018, ano da primeira eleição ao governo, “de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento”. O comunicado nega ainda qualquer negociação com Marcos Ferreira Costa, diretor do Reag. “Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano”, afirma a defesa.

O contrato teria sido firmado ainda em maio de 2024, antes da liquidação do Master. A Reag se tornou uma das investigadas na Operação Carbono Oculto e da Compliance Zero, junto ao banco de Daniel Vorcaro.

A relação entre a empresa e o escritório de Ibaneis foi objeto de ofício enviado pelo deputado distrital Fábio Félix (PSol) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do inquérito que investiga o caso. Na solicitação, o parlamentar pediu que a Corte verifique a existência de outras ligações entre o governador e fundos relacionados ao master.

O deputado aponta ainda um possível conflito de interesse envolvendo Marcos, diretor da Pedra Azul FIDC que participou do contrato com o escritório. O executivo teria participado, um ano depois, como representante do fundo em reunião que discutiu a aquisição do Banco Master pelo BRB.

Leia a na defesa de Ibaneis na íntegra

A defesa do Governador Ibaneis Rocha esclarece que ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento.

Esclarece-se, ainda, que o Governador Ibaneis nunca participou de quaisquer negociações com o Sr. Marcos Ferreira Costa, tampouco com outros representantes dessa empresa. Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano.

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

Roberta Castro Queiroz

Marcelo Turbay Freiria

Liliane de Carvalho Gabriel

Álvaro Chaves

Ananda França de Almeida

