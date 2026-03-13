Pedreiro e repositor no Guará estão entre 875 vagas de emprego abertas no DF

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta sexta-feira (13/3), 875 vagas para quem procura um emprego. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, oferecendo chances para perfis variados, com e sem exigência de experiência profissional.

O posto que oferece a maior remuneração do dia é o de pedreiro. Há cinco vagas com salário de R$ 2,8 mil, na Zona Industrial do Guará. A oportunidade não exige experiência comprovada, mas pede ensino fundamental completo.

Já o cargo com mais oportunidades abertas é o de repositor de mercadorias, com 125 vagas, sendo 65 para local não fixo, 35 na Zona Industrial do Guará, 15 em Taguatinga Centro e 10 no Setor Central do Gama. O salário varia de R$ 1.621 a R$ 1.742.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.