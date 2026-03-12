SLU premia blocos de rua mais limpos do carnaval deste ano; saiba quais

Premiados: Aves Migratórias, Carnarock, Pintinho de Brasília, Galinho de Brasília, Bloco da Piki, Setor Carnavalesco Sul, DF Folia e Vassourinhas de Brasília - (crédito: Divulgação/SLU)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) premiou os blocos de rua mais limpos do Carnaval 2026. A homenagem foi realizada em cerimônia no Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul, nesta quinta-feira (12/3). Os premiados foram os blocos Aves Migratórias, Carnarock, Pintinho de Brasília, Galinho de Brasília, Bloco da Piki, Setor Carnavalesco Sul, DF Folia e Vassourinhas de Brasília.

O objetivo do prêmio Folia Limpa é reconhecer blocos e iniciativas pela adoção de práticas sustentáveis, incentivo ao descarte correto de resíduos e apoio às ações de conscientização ambiental.

Neste ano, o SLU fortaleceu a limpeza urbana durante a folia com a instalação de 50 papa-recicláveis e 200 tambores para descarte de resíduos.

*Com informações do SLU