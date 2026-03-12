Criança fica ferida após cair de janela do 3º andar de apartamento

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um menino de 8 anos ficou ferido após cair da janela de um apartamento na quadra 24 do Setor Leste, no Gama. Segundo informações de familiares, a criança teria caído de uma janela localizada no terceiro andar do prédio. O garoto foi encontrado no chão após a queda e apresentava dores na região da cabeça e do abdômen.

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado na quarta-feira (11/3), às 18h13 e enviou duas viaturas ao local. No local militares prestaram os primeiros socorros ao menino. A criança estava consciente e orientada no momento do atendimento. Após a avaliação inicial, ela foi encaminhada ao hospital seguindo protocolo de trauma.

Os bombeiros informaram ainda que, apesar do impacto da queda, não havia sinais aparentes de fraturas, mas o menino relatava dores na cabeça e na região abdominal, o que exigiu acompanhamento médico mais detalhado.

As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento. Não há atualização do estado de saúde da criança.