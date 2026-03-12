Ibaneis assina ordem para construção da nova sede da 12ªDP, em Taguatinga

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço para o início das obras da nova sede da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), nesta quinta-feira (12/3). A unidade será reconstruída com uma estrutura mais moderna e ampla com o objetivo de melhorar o atendimento à população e as condições de trabalho dos profissionais da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O espaço está previsto para ser entregue em até 18 meses.

A nova delegacia será erguida no mesmo local da antiga unidade, na Área Especial C 3/5, no centro de Taguatinga. O projeto prevê a demolição do prédio antigo e a construção de uma nova edificação com 3.431,53 metros quadrados de área, distribuídos em três andares, icluindo o subsolo.

Durante a solenidade, o chefe do executivo local afimou que ficou admirado com o tamanho do terreno e da estrutura localizada no centro de Taguatinga. "É uma das principais cidades do Distrito Federal, uma das que mais crescem em número de empregos, em número de empresas, e que recebeu um investimento de quase R$ 1 bilhão. Taguatinga hoje é uma cidade transformada”, declarou Ibaneis.

O governador também pontuou outras ações voltadas às forças de segurança pública do DF. “Nosso primeiro ato foi reabrir as delegacias do DF que não funcionavam 24 horas. Fomos trabalhar na questão salarial, que é tão importante, para a manutenção da tranquilidade não só do policial e dos bombeiros, mas também para sua família e um dos grandes avanços foi o nosso plano de saúde, que trouxe tranquilidade também para essa famílias. Agora, estou muito feliz com mais essa obra que está sendo feita”, acrescentou.

Estrutura



A nova instalação foi planejada para oferecer mais conforto à população e melhorar o ambiente de trabalho dos agentes. Entre as melhorias previstas estão entradas separadas para custodiados e para vítimas e público em geral, medida que reforça a segurança e evita a revitimização durante o atendimento.

O projeto também inclui sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência, para garantir atendimento mais humanizado; vagas operacionais para viaturas, que ajudam a reduzir o tempo de resposta em ocorrências; sala de reconhecimento integrada à área de contenção; espaço de apoio para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); além de instalações modernas e adequadas às normas de acessibilidade.

Secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, esteve na cerimônia (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

A reforma representa um aumento de 309,9% na área em relação às instalações anteriores, o que permite uma maior capacidade de atendimento e adequação às demandas da corporação. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou a importância da assinatura. “Ficamos encantados de ver a modernidade dos prédios, dos equipamentos que foram adquiridos também, que são modernos, são equipamentos com grande tecnologia, que fazem inveja a países bastante desenvolvidos do planeta. Então, hoje a gente não deve aos países mais ricos e mais estruturados do mundo”, apontou.

O titular da pasta também destacou os resultados que esses serviços têm levado à população. “Nós tivemos, em 2024, o menor número de homicídios de toda a série histórica, que é medida desde 1977 no Distrito federal, e no último mês nós acabamos de fechar com o menor número de homicídios de toda a série histórica do DF”, enfatizou Avelar.