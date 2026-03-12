InícioCidades DF
Áreas de Ceilândia têm energia interrompida nesta sexta-feira (13/3)

Medida é necessária para garantir segurança dos profissionais que trabalharão na manutenção da rede elétrica

Neoenergia realiza manutenção nesta terça-feira - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Endereços de Ceilândia terão o fornecimento de energia interrompido nesta sexta-feira (13/3) para execução de serviços de modernização e manutenção da rede elétrica. A interrupção ocorre para garantir a segurança dos profissionais e da população.

O fornecimento ficará temporariamente suspenso na EQNN 08/10 e na QNN 10. Os serviços estão previstos para durar das 9h às 15h.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/03/2026 23:30
