Áreas de Ceilândia têm energia interrompida nesta sexta-feira (13/3)

Endereços de Ceilândia terão o fornecimento de energia interrompido nesta sexta-feira (13/3) para execução de serviços de modernização e manutenção da rede elétrica. A interrupção ocorre para garantir a segurança dos profissionais e da população.

O fornecimento ficará temporariamente suspenso na EQNN 08/10 e na QNN 10. Os serviços estão previstos para durar das 9h às 15h.