Dia Mundial do Rim teve exames gratuitos e orientações à população do DF

Nesta quinta-feira (12/3), iniciativas incluíram teste de creatinina, aferição de pressão e atividades em locais como o Conjunto Nacional, a Administração Central da SES-DF e o Hospital Regional de Taguatinga

O Dia Mundial do Rim foi celebrado com ações em diversos locais do DF - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)
No Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta-feira (12/3), diversas ações no Distrito Federal buscaram educar a população sobre a importância desse órgão vital. As atividades resultam de uma parceria entre a Secretaria de Saúde (SES-DF) e a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

Em um espaço montado em frente ao shopping Conjunto Nacional, o público pôde fazer gratuitamente o exame de creatinina, utilizado para avaliar a saúde dos rins. Médicos nefrologistas também estiveram presentes para tirar dúvidas e orientar quem passava pelo local. Testar a creatinina permite medir a função renal e identificar com antecedência eventuais problemas que possam acometer os rins. 

Houve ações também no prédio da Administração Central (ADMC) da SES-DF, onde servidores da pasta puderam aferir a pressão arterial e a glicemia capilar, além de realizar o exame de creatinina. Na ocasião, foram distribuídos folhetos educativos aos profissionais da saúde.

Também ocorreram atividades no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com uma confraternização entre a equipe de nefrologia e os pacientes do hospital.

*Com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF)

 

postado em 12/03/2026 22:22
